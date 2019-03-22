На Лопанском мосту – ДТП с полицейским Prius’ом: трамваи стоят (ФОТО)

Авария произошла утром 22 марта.
В пресс-службе Патрульной полиции сообщили, что пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
Фото столкновения разместили очевидцы в соцсетях.
На время оформления приостановлено движение трамваев.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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давл.:
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