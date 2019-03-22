Главная Новости Криминал и происшествия На Лопанском мосту – ДТП с полицейским Prius’ом: трамваи стоят (ФОТО)
22.03.2019  11:20   

На Лопанском мосту – ДТП с полицейским Prius’ом: трамваи стоят (ФОТО)

Авария произошла утром 22 марта.


// Telegram

В пресс-службе Патрульной полиции сообщили, что пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Фото столкновения разместили очевидцы в соцсетях.

На время оформления приостановлено движение трамваев.

Тэги:  дтп, харьков
 
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