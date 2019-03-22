Теракт на станции метро «Индустриальная» предотвратила СБУ (ВИДЕО, ФОТО)

Злоумышленника задержали после закладки взрывчатки в метро в час пик.
Оперативники СБ Украины установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.
Исполнителю передали взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком.
За «работу» мужчине выплатили пятнадцать тысяч долларов США.
Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших.
Во время проведения спецоперации оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на «муляж».
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после установки на станции метро «Индустриальная» взрывного устройства во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.
Спецоперация проводилась Управлением СБ Украины в Харьковской области и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Продолжается досудебное следствие.
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