22.03.2019 11:38

Теракт на станции метро «Индустриальная» предотвратила СБУ (ВИДЕО, ФОТО)

Злоумышленника задержали после закладки взрывчатки в метро в час пик.



//ssu.gov.ua

Оперативники СБ Украины установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.



Исполнителю передали взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком.

За «работу» мужчине выплатили пятнадцать тысяч долларов США.

Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших.



Во время проведения спецоперации оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на «муляж».



Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после установки на станции метро «Индустриальная» взрывного устройства во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Спецоперация проводилась Управлением СБ Украины в Харьковской области и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.



Продолжается досудебное следствие.