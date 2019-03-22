22.03.2019 12:01

Освободившегося из тюрьмы иностранца принудительно вернут на родину

В Харькове полицейские обнаружили иностранца, который нелегально проживал на территории государства.



// vectornews.net

50-летний неоднократно судимый мужчина, который недавно освободился из места отбывания наказания, находился в Украине незаконно.



В отношении правонарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Согласно решению суда мужчина сейчас находится в пункте временного пребывания иностранцев с целью принудительного выдворения из запретом дальнейшего въезда на территорию Украины сроком на 3 года.