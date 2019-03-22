Освободившегося из тюрьмы иностранца принудительно вернут на родину

В Харькове полицейские обнаружили иностранца, который нелегально проживал на территории государства.
50-летний неоднократно судимый мужчина, который недавно освободился из места отбывания наказания, находился в Украине незаконно.
В отношении правонарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Согласно решению суда мужчина сейчас находится в пункте временного пребывания иностранцев с целью принудительного выдворения из запретом дальнейшего въезда на территорию Украины сроком на 3 года.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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