Главная Новости Криминал и происшествия Освободившегося из тюрьмы иностранца принудительно вернут на родину
22.03.2019  12:01   

Освободившегося из тюрьмы иностранца принудительно вернут на родину

В Харькове полицейские обнаружили иностранца, который нелегально проживал на территории государства.


// vectornews.net

50-летний неоднократно судимый мужчина, который недавно освободился из места отбывания наказания, находился в Украине незаконно.

В отношении правонарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно решению суда мужчина сейчас находится в пункте временного пребывания иностранцев с целью принудительного выдворения из запретом дальнейшего въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мигрант, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.03 Криминал и происшествия На Харьковщине проводится операция «Мигрант» - продолжаются задержания нелегалов 07.12 Общество Харьковские агентства по трудоустройству активно постят хорошую новость для своих клиентов 30.08 Криминал и происшествия В Волчанском районе полиция обнаружила двух нарушителей миграционного законодательства
 
 

Видео

СБУ предотвратила теракт в Харьковском метрополитене. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 