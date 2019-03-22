22.03.2019 14:01

Кассирша банка торговала золотыми монетами мимо кассы

Прокуратура утвердила обвинение кассиру банка, подозреваемой в махинациях с инвестиционными монетами .



//vkurse.ua

37-летняя работница банка подозревается в реализации инвестиционных монет «в обход» кассы.



По данным следствия, в период с августа 2017 года по май 2018-го женщина продала 6 монет, однако продажу не учла и полученные средства в кассу не положила.



По заключению экспертов, от незаконной реализации банковского имущества кассир получила около 220 тысяч гривен.

Сейчас женщина находится под домашним арестом.

Харьковская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт по ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата или овладения чужим имуществом).



Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.