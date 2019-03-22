Главная Новости Криминал и происшествия Кассирша банка торговала золотыми монетами мимо кассы
22.03.2019  14:01   

Кассирша банка торговала золотыми монетами мимо кассы

Прокуратура утвердила обвинение кассиру банка, подозреваемой в махинациях с инвестиционными монетами .


//vkurse.ua

37-летняя работница банка подозревается в реализации инвестиционных монет «в обход» кассы.
 
По данным следствия, в период с августа 2017 года по май 2018-го женщина продала 6 монет, однако продажу не учла и полученные средства в кассу не положила.
 
По заключению экспертов, от незаконной реализации банковского имущества кассир получила около 220 тысяч гривен.

Сейчас женщина находится под домашним арестом.

Харьковская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт по ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата или овладения чужим имуществом).

Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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