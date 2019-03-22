С пьяных глаз пасынок искромсал ножом отчима

Между мужчинами во время совместного распития спиртных напитков вспыхнула ссора.
В Волчанский отдел полиции обратились медики. Они сообщили, что в местную больницу скорая привезла 54-летнего жителя села Хотомля с резаными ранами.
Работники полиции задержали причастного к преступлению. Им оказался 24-летний пасынок потерпевшего.
Конфликт между мужчинами возник во время употребления спиртного. Злоумышленник кухонным ножом нанес несколько непроникающих ранений в область головы и грудной клетки 54-летнему пострадавшему.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
влажн.:
давл.:
ветер: