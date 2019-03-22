22.03.2019 14:31

С пьяных глаз пасынок искромсал ножом отчима

Между мужчинами во время совместного распития спиртных напитков вспыхнула ссора.



// Нацполиция

В Волчанский отдел полиции обратились медики. Они сообщили, что в местную больницу скорая привезла 54-летнего жителя села Хотомля с резаными ранами.



Работники полиции задержали причастного к преступлению. Им оказался 24-летний пасынок потерпевшего.



Конфликт между мужчинами возник во время употребления спиртного. Злоумышленник кухонным ножом нанес несколько непроникающих ранений в область головы и грудной клетки 54-летнему пострадавшему.



Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Ему грозит до 15 лет лишения свободы.