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22.03.2019  14:31   

С пьяных глаз пасынок искромсал ножом отчима

Между мужчинами во время совместного распития спиртных напитков вспыхнула ссора.


// Нацполиция

В Волчанский отдел полиции обратились медики. Они сообщили, что в местную больницу скорая привезла 54-летнего жителя села Хотомля с резаными ранами.

Работники полиции задержали причастного к преступлению. Им оказался 24-летний пасынок потерпевшего.

Конфликт между мужчинами возник во время употребления спиртного. Злоумышленник кухонным ножом нанес несколько непроникающих ранений в область головы и грудной клетки 54-летнему пострадавшему.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, убийство, полиция, харьков
 
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