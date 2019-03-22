Главная Новости Криминал и происшествия Кровавый рассвет: мужчина ударил старушку ножом в шею из-за 500 гривен
22.03.2019  13:19   

Кровавый рассвет: мужчина ударил старушку ножом в шею из-за 500 гривен

Преступником оказался 61-летний односельчанин.


//cripo.com.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции,18 марта в 6:36 в полицию поступила информация о том, что в селе Новоосиново человек ударил 81-летнюю женщину ножом в шею. После этого он завладел 500 гривнами и мобильным телефоном старушки и убежал.
 
Принятыми мерами полицейские задержали за совершение преступления 61-летнего знакомого потерпевшей, жителя этого же села.
 
Следователями Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, ножом в шею, харьков, купянск
 
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