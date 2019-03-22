22.03.2019 13:19

Кровавый рассвет: мужчина ударил старушку ножом в шею из-за 500 гривен

Преступником оказался 61-летний односельчанин.



//cripo.com.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции,18 марта в 6:36 в полицию поступила информация о том, что в селе Новоосиново человек ударил 81-летнюю женщину ножом в шею. После этого он завладел 500 гривнами и мобильным телефоном старушки и убежал.

Принятыми мерами полицейские задержали за совершение преступления 61-летнего знакомого потерпевшей, жителя этого же села.

Следователями Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.