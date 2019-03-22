Главная Новости Криминал и происшествия Из пиццерии на улице Искусств изъяли нелицензионное пиво
22.03.2019  15:02   

Из пиццерии на улице Искусств изъяли нелицензионное пиво

Правоохранители провели очередные профилактические рейды для выявления торговли алкоголем без лицензии.


// Нацполиция

При осмотре магазина на одном из рынков на территории района участковые офицеры Слободского отдела полиции изъяли почти 50 литров алкоголя контрафактного происхождения.

На территории Киевского района участковые офицеры полиции обнаружили пиццерию, в которой продавали алкогольные напитки без лицензии. Во время осмотра помещения кафе, расположенного на улице Искусств, полицейские обнаружили и изъяли 101 бутылку пива различных производителей. Лицензии на право продажи данной продукции отсутствовали.

В отношении продавцов составлены протоколы по ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными и табачными изделиями) Кодекса об административных правонарушениях. Кроме изъятия предметов торговли, санкция статьи предусматривает наложение штрафа и конфискации выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  алкоголь, лицензия, полиция, харьков
 
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