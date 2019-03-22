22.03.2019 14:19

Проклятое место и бывшее озеро: под Харьковом дома разваливаются и уходят под землю (ФОТО)

Как незнание истории и беспечность строителей может привести к непредсказуемым последствиям.



//nashridkup.com.ua

Как сообщает "Наш родной Купянск", в центре города стоит жилой дом, в котором, несмотря на удобное раположение, кипят нешуточные страсти.

19 марта на заседании горисполкома был рассмотрен чрезвычайно важный вопрос, который имеет свою вековую историю.

На основании решения комиссии, было определено признать дом № 11 по проспекту Конституции, аварийным, могущим обвалиться, а посему непригодным к эксплуатации.

Жителям дома предложено отселение в резервный фонд жилья исполнительного комитета по их желанию, и постановлением на квартирный учет, как обитающих в аварийном доме, который грозит обвалом.

Соотвтсвующим службам поручено принять меры по отселению жителей. Конечно, никто силком отселить не имеет права.

А КП «Благоустройство города» обязали оградить дом лентами после отселения жителей.

Что будет дальше с тем домом, будут ли его ремонтировать, или снесут, будет проведено геологические экспертизы - в решении нет ни слова.

Чтобы понять, почему этот дом разваливается, нужно заглянуть вглубь истории.

Еще в 18 веке на месте этого дома было небольшое озерцо, образованное из нескольких родничков, в том числе и артезианский источник, где вода била с небольшим давлением. Но во время землетрясения это озеро и источники исчезли.

В 1906 -7 годах здесь был построен новое здание Купянского женской гимназии, которую открыли 21 сентября 1907. Эту новостройку даже успели сфотографировать для открытки и вставили ее изображение на общее фото выпускной гимназий 1907 года. Но ни дня занятий здесь не было. Ведь сразу после завершения строительства стены треснули и гимназия начала разваливаться.

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Геологи, которых вызвали из Харькова, обнаружили, что в результате землетрясения от бывшего озера и вниз к реке Купянки проходит геологический разлом. И строить на нем категорически запрещено. Новостройку разобрали, и там ничего не сводили к середине 20 века.

При советские власти о том запрете строительства забыли. И здесь построили двухэтажный жилой дом.

Его заселили, но он довольно скоро тоже стал трещать.

Строители сначала успокаивали жителей, мол то здание дает обычную усадку. А когда «усадка» перестала быть обычной, дом решили зафиксировать с помощью металлического бандажа по всему периметру.

Людей в 90-х годах даже начали отселять. Но большинство жителей не хотели бросать квартиру в центре города.

А дом продолжает трещать.

Более того, трещит и соседний дом № 15 геологическую экспертизу для которого перед строительством тоже никто не проводил. На него тоже установили металлический бандаж.

Следует напомнить, что короткая память советских руководителей Купянска привела еще к одной беде. Они позволили застраивать частными домами конец так называемого Цыганского поля. А там когда-то, еще в самом начале ХХ века, был огромный ссув грунта, разбил цыганскую дом. И хотя цыгане тогда назвали место проклятым, харьковская комиссия тоже там провела обследование и подтвердила высокую вероятность новых сильных оползней.

Но советская власть никаким царским экспертизам не верила и отдала эту землю под застройку. В результате во время мощного оползня в 2007 году многие семьи пострадали, и только случайно все остались живы.

Судьба котельной, которую возвели во дворе дома №11 на том же геологическом разломе, решилась быстрее, чем судьба дома.

От постоянной вибрации двигателей, котлы быстро стали оседать под землю. Когда котельную наконец закрыли, котлы углубились более чем на метр.

Конечно волнует людей и судьба высокой недействующей трубы, тоже стоит в зоне разлома.

Именно поэтому городской власти следует решать вопрос о современном исследования этой зоны, чтобы иметь представление, что происходит под землей и ждет близлежащие дома и другие здания.