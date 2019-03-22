Главная Новости Криминал и происшествия Россиянин хотел въехать в Украину на угнанном автомобиле
22.03.2019  16:32   

Россиянин хотел въехать в Украину на угнанном автомобиле

В пункте пропуска «Чугуновка» пограничники обнаружили автомобиль, который находился в розыске.


// Facebook/skhidneregionalneypravlinnya

В пункт пропуска «Чугуновка» на въезд в Украину прибыло транспортное средство марки «LADA LARGUS», под управлением гражданина России, 1985 года рождения.

При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных «Интерпола», в результате чего установлено, что данный автомобиль находится в розыске, как похищенный на территории России.

Водителя и транспортное средство передали представителям Национальной полиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  угон, пограничники, интерпол, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.03 Криминал и происшествия Злоумышленник похитил Opel и попал на нем в дорожно-транспортное происшествие на ХТЗ 14.03 Криминал и происшествия Как работают автомобильные воры (ВИДЕО) 14.03 Криминал и происшествия ДТП и липовый угон машины: приговор водиле вынесен
 
 

Видео

СБУ предотвратила теракт в Харьковском метрополитене. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 