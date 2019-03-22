Россиянин хотел въехать в Украину на угнанном автомобиле

В пункте пропуска «Чугуновка» пограничники обнаружили автомобиль, который находился в розыске.
В пункт пропуска «Чугуновка» на въезд в Украину прибыло транспортное средство марки «LADA LARGUS», под управлением гражданина России, 1985 года рождения.
При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных «Интерпола», в результате чего установлено, что данный автомобиль находится в розыске, как похищенный на территории России.
Водителя и транспортное средство передали представителям Национальной полиции.
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Последний рабочий день недели будет пасмурным и дождливым. Утром туман, днем порывы ветра 15-20 м/с.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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