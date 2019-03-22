22.03.2019 16:32

Россиянин хотел въехать в Украину на угнанном автомобиле

В пункте пропуска «Чугуновка» пограничники обнаружили автомобиль, который находился в розыске.



// Facebook/skhidneregionalneypravlinnya

В пункт пропуска «Чугуновка» на въезд в Украину прибыло транспортное средство марки «LADA LARGUS», под управлением гражданина России, 1985 года рождения.

При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных «Интерпола», в результате чего установлено, что данный автомобиль находится в розыске, как похищенный на территории России.



Водителя и транспортное средство передали представителям Национальной полиции.