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22.03.2019  15:11   

Вернуть квартиру: жильем, после смерти хозяйки, завладели мошенники

Прокуратура в суде требует вернуть территориальной общине квартиру.


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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура №4 направила в суд иск о признании недействительными сделку по квартире, принадлежащей территориальной общине, а также об истребовании жилья из незаконного владения.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, речь идет об 1-комнатной квартире в Московском районе Харькова стоимостью около 500 тыс. грн.
 
Женщина, которая жила в этой квартире длительное время, имела право приватизировать жилье еще в девяностые годы, однако оформлять квартиру должным образом она не стала. Поэтому фактически недвижимость принадлежала территориальной общине, а она жила в ней как квартиросъемщик. 
 
Вскоре после смерти женщины квартиру незаконно продали по поддельным документам.
 
Для оформления договора купли-продажи мошенники обратились к нотариусу с поддельным свидетельством о приватизации. Согласно этому документу жилье было оформлено на подставное лицо - жителя другой области, который и выступил продавцом недвижимости.
 
Сейчас иск прокуратуры принят судом к производству.
 
По факту незаконной продажи квартиры начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Досудебное расследование продолжается.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, квартира, харьков
 
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