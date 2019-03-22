22.03.2019 15:41

Первый приговор по буллингу вынесен под Харьковом

Привлечена к ответственности мать девятиклассника, который систематически унижал своего одноклассника.



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Как сообщил сообщил инспектор отдела ювенальной превенции облуправления полиции Константин Шеремет, 21.03.2019 Изюмским городским судом по протоколу, составленному работниками ювенальной превенции, вынесено постановление о привлечении к ответственности матери девятиклассника за совершение систематического унижения своего одноклассника.

Согласно санкции части третьей ст. 173-4 КУоАП на женщину наложен штраф в размере 850 грн.

По сообщению учебного заведения, которое поступило в милицию 01.03.2019, работниками полиции совместно с педагогами проведена проверка и собраны доказательства о наличии в действиях подростка признаков состава административного правонарушения - буллинг, после чего, в связи с недостижением возраста административной ответственности, в отношении матери был составлен протокол и направлен в суд.