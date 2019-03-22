Главная Новости Криминал и происшествия Первый приговор по буллингу вынесен под Харьковом
22.03.2019  15:41   

Первый приговор по буллингу вынесен под Харьковом

Привлечена к ответственности мать девятиклассника, который систематически унижал своего одноклассника.


facebook.com
Как сообщил сообщил инспектор отдела ювенальной превенции облуправления полиции Константин Шеремет, 21.03.2019 Изюмским городским судом по протоколу, составленному работниками ювенальной превенции, вынесено постановление о привлечении к ответственности матери девятиклассника за совершение систематического унижения своего одноклассника. 
 
Согласно санкции части третьей ст. 173-4 КУоАП на женщину наложен штраф в размере 850 грн. 
По сообщению учебного заведения, которое поступило в милицию 01.03.2019, работниками полиции совместно с педагогами проведена проверка и собраны доказательства о наличии в действиях подростка признаков состава административного правонарушения - буллинг, после чего, в связи с недостижением возраста административной ответственности, в отношении матери был составлен протокол и направлен в суд.
Тэги:  буллинг, унижение одноклассника, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.03 Криминал и происшествия Жертва буллинга или несчастный случай? Парень травмировался в спарринге с учителем 13.03 Криминал и происшествия Полиция Харькова выясняет информацию об избиении 5-ю малолетками взрослого мужчины (ВИДЕО) 31.01 Общество Проблемы буллинга среди детей обсудили в Харькове
 
 

Видео

СБУ предотвратила теракт в Харьковском метрополитене. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 