22.03.2019 16:19

Прокуратура выявила нарушение прав детей

Неправомерные действия были связаны с делами о привлечением их к административной ответственности.

Силовики проверили соблюдение требований законодательства и прав несовершеннолетних при привлечении к ответственности за административные правонарушения.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, по результатам проверки выявлены отдельные нарушения сотрудниками полиции требований Кодекса Украины об административных правонарушениях и прав детей при привлечении их к административной ответственности.

В частности, установлено случай вынесения инспектором патрульной полиции в отношении несовершеннолетнего постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления). Хотя, согласно требованиям законодательства, такие дела рассматриваются исключительно судом.

С целью устранения выявленных нарушений органами прокуратуры области внесены соответствующие документы реагирования к ГУНП в области и других правоохранительных органов.

В течение 2018 органами Национальной полиции составлен 248 протоколов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних. Среди самых распространенных нарушений - курение табачных изделий и распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, мелкое хулиганство.