На Жилярди автокран смял иномарку (ФОТО)

Авария произошла 22 марта около 13:15 на ул. Сидора Ковпака, 30.
Участниками происшествия стали автомобили КС3577МАЗ и Nissan Mikra, сообщили пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Nissan.
Обстоятельтва ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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