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22.03.2019  17:28   

На Жилярди автокран смял иномарку (ФОТО)

Авария произошла 22 марта около 13:15 на ул. Сидора Ковпака, 30.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили КС3577МАЗ и Nissan Mikra, сообщили  пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Nissan.

Обстоятельтва ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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