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22.03.2019  18:16   

Уличная прогулка хмельных подростков закончилась кровавой разборкой

Алкоголь, ссора, удар ножом в живот и многочисленные травмы потерпевшего привели тинейджера на скамью подсудимых.


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Прокуратура сообщает о том, что направила в Лозовской горрайонный суд обвинительный акт в отношении подростка, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений 20-летнему парню (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, происшествие случилось в конце декабря прошлого года в районном центре.
 
15-летний парень отдыхал в компании друзей. Молодые люди употребляли спиртное и гуляли по городу. На одной из улиц у подозреваемого возник конфликт со случайным прохожим. Ссора переросла в драку.
 
Несмотря на то, что соперники пытались успокоить товарищи, они продолжили выяснять отношения. Чтобы доказать свое превосходство, нетрезвый подросток достал из кармана нож и ударил оппонента в живот.
 
Пострадавший получил повреждения печени, желудка и поджелудочной железы, вследствие чего у него развился травматический шок. 
 
За содеянное несовершеннолетнему может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  удар ножом, пьяный подросток, харьков
 
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