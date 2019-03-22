22.03.2019 19:53

Вор, ударивший ножом полицейского, сядет на 11 лет

Преступнику, который во время задержания после своей третьей кражи ранил копа, вынесен приговор.



twitter.com

Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, на счету которого две кражи и нападение на полицейского.

В январе 2018 года уроженец Днепропетровской области вместе с подельниками обокрал два частных дома в Богодуховском районе примерно на 18 тысяч гривен.

В третий раз злоумышленники успели обокрасть жилье и пытались уехать на автомобиле ВАЗ-2105, но были остановлены полицейской группой патрулирования.

Подсудимый бросился бежать, но один из правоохранителей догнал его и толкнул жезлом регулировщика в спину. Преступник, упввший на живот, быстро перевернулся на спину. Когда полицейский к нему приблизился, вор ударил его ножом (который использовал, чтобы открыть окно и во время преследования держал в руке) в живот. Увидев, что он ранил копа, преступник бросил нож, и скрылся с места преступления.

В ходе разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину в кражах, но заявил, что не собирался убивать полицейского. По совокупности содеянного суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. На данный момент решение суда не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.