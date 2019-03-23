Неоформленные сотрудники облегчили карманы предпринимателей почти на 17 миллионов гривен

За первые два месяца текущего года на объекты хозяйствования в Харьковской области наложены штрафные санкции на сумму более 16,7 млн грн.
В Гоструда оичитались о результатах инспекционных посещений.
Так в январе 2019 года количество работников, которые были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, - 179 человек, из них:
- без заключения трудового договора работали 38 человек;
- на основании гражданских договоров, имеющих признаки трудового договора, работали 32 человека;
- работников, с которыми заключен трудовой договор, но допущены к работе без уведомления ГФС – 109 человек.
В феврале 2019 количество работников, которые были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений - 208 человек, из них:
- без заключения трудового договора работали 54 человека;
- на основании гражданских договоров, имеющих признаки трудового договора, работали 153 человека;
- работников, с которыми заключен трудовой договор, но допущены к работе без уведомления ГФС, – 1 человек.
В течение января 2019-го по признакам ч.2 абз.2 ст.265 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ) вынесено 14 постановлений на общую сумму 10,0 млн гривен.
В течение февраля 2019-го по признакам ч.2 абз.2 ст.265 КЗоТ вынесено 12 постановлений на общую сумму 6,7 млн грн.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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