23.03.2019 10:29

Неоформленные сотрудники облегчили карманы предпринимателей почти на 17 миллионов гривен

За первые два месяца текущего года на объекты хозяйствования в Харьковской области наложены штрафные санкции на сумму более 16,7 млн грн.



kh.dsp.gov.ua

В Гоструда оичитались о результатах инспекционных посещений.



Так в январе 2019 года количество работников, которые были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, - 179 человек, из них:



- без заключения трудового договора работали 38 человек;



- на основании гражданских договоров, имеющих признаки трудового договора, работали 32 человека;



- работников, с которыми заключен трудовой договор, но допущены к работе без уведомления ГФС – 109 человек.



В феврале 2019 количество работников, которые были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений - 208 человек, из них:



- без заключения трудового договора работали 54 человека;



- на основании гражданских договоров, имеющих признаки трудового договора, работали 153 человека;



- работников, с которыми заключен трудовой договор, но допущены к работе без уведомления ГФС, – 1 человек.



В течение января 2019-го по признакам ч.2 абз.2 ст.265 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ) вынесено 14 постановлений на общую сумму 10,0 млн гривен.



В течение февраля 2019-го по признакам ч.2 абз.2 ст.265 КЗоТ вынесено 12 постановлений на общую сумму 6,7 млн грн.