На Плехановской перевернулся грузовик с бетонными плитами (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 22 марта около 12:30 на перекрестке улиц Морозова – Плехановская.
Водитель МАЗ-5551 при повороте не выбрал безопасную скорость, в результате чего ненадежно закрепленный груз выпал из кузова, и автомобиль перевернулся на бок.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
На водителя патрульные отдела безопасности дорожного движения составили соответствующий материал по ч. 1 ст. 122 КУоАП (нарушение требований правил перевозки грузов) и ч. 3 ст. 121.КУпАП (управление водителем транспортным средством, не прошедшим обязательного технического контроля).
Вину водителя определит суд.
Напомним, днем 22 марта на ул. Сидора Ковпака автокран КС3577МАЗ протаранил легковушку Nissan Mikra.
В тот же день на пересечении Сергиевской площади и Лопанского моста произошло ДТП с участием автомобилей Mercsedes-Benc и Toyota Prius патрульной полиции.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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