23.03.2019 12:22

На Плехановской перевернулся грузовик с бетонными плитами (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 22 марта около 12:30 на перекрестке улиц Морозова – Плехановская.



// Патрульная полиция

Водитель МАЗ-5551 при повороте не выбрал безопасную скорость, в результате чего ненадежно закрепленный груз выпал из кузова, и автомобиль перевернулся на бок.



Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



На водителя патрульные отдела безопасности дорожного движения составили соответствующий материал по ч. 1 ст. 122 КУоАП (нарушение требований правил перевозки грузов) и ч. 3 ст. 121.КУпАП (управление водителем транспортным средством, не прошедшим обязательного технического контроля).



Вину водителя определит суд.

Напомним, днем 22 марта на ул. Сидора Ковпака автокран КС3577МАЗ протаранил легковушку Nissan Mikra.



В тот же день на пересечении Сергиевской площади и Лопанского моста произошло ДТП с участием автомобилей Mercsedes-Benc и Toyota Prius патрульной полиции.



