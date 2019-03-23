Под Харьковом сбили насмерть пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 марта в 1:07 на автодороге «Харьков - Щербаковка» неподалеку АЗС в городе Дергачи.
Как установили правоохранители, 23-летний водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на 22-летнего пешехода, жителя поселка Токаревка.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Следователем проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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