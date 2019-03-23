23.03.2019 12:43

Под Харьковом сбили насмерть пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 марта в 1:07 на автодороге «Харьков - Щербаковка» неподалеку АЗС в городе Дергачи.



// Facebook

Как установили правоохранители, 23-летний водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на 22-летнего пешехода, жителя поселка Токаревка.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.



Следователем проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.