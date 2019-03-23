23.03.2019 13:10

Боевик «ДНР» пытался легализоваться в Харькове (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Харькове боевика террористической организации «ДНР».



//ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец и бывший житель оккупированной Горловки Донецкой области в феврале 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации «ДНР» и получил позывной «Куб». В составе так называемой «военной разведки Новороссии» он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины.



В начале 2019-го боевик решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и попытался легализоваться, пытаясь получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были потеряны.



Сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленника в Харькове и провели санкционированный обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов. Боевик задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



В рамках начатого уголовного производства правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию террористической группировке «ДНР».



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.



Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.