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23.03.2019  13:10   

Боевик «ДНР» пытался легализоваться в Харькове (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Харькове боевика террористической организации «ДНР».


//ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец и бывший житель оккупированной Горловки Донецкой области в феврале 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации «ДНР» и получил позывной «Куб». В составе так называемой «военной разведки Новороссии» он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины.

В начале 2019-го боевик решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и попытался легализоваться, пытаясь получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были потеряны.

Сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленника в Харькове и провели санкционированный обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов. Боевик задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители документируют дополнительные факты причастности задержанного к содействию террористической группировке «ДНР».

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, днр, боевик, харьков
 
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