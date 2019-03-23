Подросток снял бабушкину пенсию и отправился в путешествие по городам Украины (ФОТО)

Полицейские установили местонахождение пропавшего 17-летнего подростка и вернули в семью.
16 марта в Балаклейский отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ее 17-летний сын уехал из Балаклеи в Харьков и домой не вернулся.
Правоохранители разыскали пропажу. Выяснилось, что подросток путешествовал по стране железнодорожным транспортом. Снятых денег с платежной карты бабушки хватало на недорогие гостиницы. Конечной остановкой странствования парня стал город Каменка-Днепровская Запорожской области.
Полицейские провели с несовершеннолетним и родственниками профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. В отношении родителей полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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