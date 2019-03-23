23.03.2019 13:53

Подросток снял бабушкину пенсию и отправился в путешествие по городам Украины (ФОТО)

Полицейские установили местонахождение пропавшего 17-летнего подростка и вернули в семью.



// Нацполиция

16 марта в Балаклейский отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ее 17-летний сын уехал из Балаклеи в Харьков и домой не вернулся.



Правоохранители разыскали пропажу. Выяснилось, что подросток путешествовал по стране железнодорожным транспортом. Снятых денег с платежной карты бабушки хватало на недорогие гостиницы. Конечной остановкой странствования парня стал город Каменка-Днепровская Запорожской области.



Полицейские провели с несовершеннолетним и родственниками профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. В отношении родителей полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



