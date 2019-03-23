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23.03.2019  14:57   

Свидетелей смертельного ДТП на Героев Сталинграда просят отзваться

Авария произошла 22 марта в 22:20 в районе дома № 89 на проспекте Героев Сталинграда.


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69-летний водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на 34-летнего пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

По факту происшествия следователем открыто досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Родственников погибшего, свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 или по телефонам: 0985102007, «102» или другим удобным способом.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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