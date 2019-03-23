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23.03.2019  18:48   

На ХТЗ столкнулись две иномарки

24 марта около 10:00 на ул.Библика, 32/10 произошло ДТП без пострадавших.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля "Chevrolet Aveo" при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю "Hyundai Tucson", который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Chevrolet" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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