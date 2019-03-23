На ХТЗ столкнулись две иномарки

24 марта около 10:00 на ул.Библика, 32/10 произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля "Chevrolet Aveo" при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю "Hyundai Tucson", который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Chevrolet" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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