23.03.2019 18:48

На ХТЗ столкнулись две иномарки

24 марта около 10:00 на ул.Библика, 32/10 произошло ДТП без пострадавших.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля "Chevrolet Aveo" при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю "Hyundai Tucson", который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Chevrolet" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.