Lanos затормозил в столб на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 23 марта около двух часов дня на ул. Гвардейцев Широнинцев, 59.
Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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