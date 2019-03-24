24.03.2019 10:25

Lanos затормозил в столб на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 23 марта около двух часов дня на ул. Гвардейцев Широнинцев, 59.



// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.