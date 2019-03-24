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24.03.2019  10:25   

Lanos затормозил в столб на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 23 марта около двух часов дня на ул. Гвардейцев Широнинцев, 59.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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