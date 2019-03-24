24.03.2019 12:03

Смертльное ДТП на Сумской: Дронов подал апелляцию

Геннадий Дронов, осужденный к 10-ти годам лишения свобод за совершение смертельного ДТП 18 октября 2017 года, подал апелляцию.



// ukrinform.ua

Об этом на своей стрнице в Facebook сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица



В апелляции говорится: «Считаем, что приговор Киевского районного суда Харькова является предвзятым, незаконным, необоснованным, вынесенным с существенным нарушением норм процессуального права, прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а потому должен быть отменен».



Основанием для отмены или изменения приговора адвокат назвал, среди прочего, неполноту судебного разбирательства и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства.



Среди претензий к приговору – то, что суд не принял во внимание выводы экспертов из Днепра, которые определили скорость движения автомобиля Зайцевой в 106 км/ч, а также невозможность для Дронова убедиться в безопасности движения в этих условиях.

Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. На перекрестке улиц Сумской и Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 (водитель Алена Зайцева) и Volkswagen Touareg (водитель Геннадий Дронов), в результате чего Lexus вылетел с проезжей части и наехал на группу пешеходов, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.