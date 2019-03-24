Главная Новости Криминал и происшествия Смертльное ДТП на Сумской: Дронов подал апелляцию
24.03.2019  12:03   

Смертльное ДТП на Сумской: Дронов подал апелляцию

Геннадий Дронов, осужденный к 10-ти годам лишения свобод за совершение смертельного ДТП 18 октября 2017 года, подал апелляцию.


// ukrinform.ua

Об этом на своей стрнице в Facebook сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица

В апелляции говорится: «Считаем, что приговор Киевского районного суда Харькова является предвзятым, незаконным, необоснованным, вынесенным с существенным нарушением норм процессуального права, прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а потому должен быть отменен».

Основанием для отмены или изменения приговора адвокат назвал, среди прочего, неполноту судебного разбирательства и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства.

Среди претензий к приговору – то, что суд не принял во внимание выводы экспертов из Днепра, которые определили скорость движения автомобиля Зайцевой в 106 км/ч, а также невозможность для Дронова убедиться в безопасности движения в этих условиях.

Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. На перекрестке улиц Сумской и Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 (водитель Алена Зайцева) и Volkswagen Touareg (водитель Геннадий Дронов), в результате чего Lexus вылетел с проезжей части и наехал на группу пешеходов, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Алену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Алене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.
 
Подробности – в рубрике ДТП на Сумской.
 

Тэги:  дтп на сумской, дронов, апелляция, харьков, приговор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.02 Криминал и происшествия Дронов назвал приговор несправедливым и подаст апелляцию – Зайцева еще не определилась 26.02 Криминал и происшествия ДТП на Сумской: судья огласил приговоры Зайцевой и Дронову (ФОТО) 26.02 Криминал и происшествия Суд по ДТП на Сумской: сегодня вынесут приговор
 
 

Видео

Подкуп избирателей и фальсификация: в ЦИК рассказали об угрозах на выборах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 