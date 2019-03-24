ДТП на Плехановской: трое пострадавших

22 марта около 20:40 произошло ДТП с пострадавшим на ул. Плехановская, 126/2.
Участниками происшествия стали автомобиль Toyota и автомобиль Subaru Forester, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Subaru и водителя автомобиля Toyota.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Повышенная активность дня зовет к новым подвигам. Только не забывайте делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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