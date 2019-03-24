24.03.2019 11:24

ДТП на Плехановской: трое пострадавших

22 марта около 20:40 произошло ДТП с пострадавшим на ул. Плехановская, 126/2.



// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобиль Toyota и автомобиль Subaru Forester, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Subaru и водителя автомобиля Toyota.



Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.