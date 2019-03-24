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24.03.2019  11:24   

ДТП на Плехановской: трое пострадавших

22 марта около 20:40 произошло ДТП с пострадавшим на ул. Плехановская, 126/2.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобиль Toyota и автомобиль Subaru Forester, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Subaru и водителя автомобиля Toyota.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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