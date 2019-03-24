Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке Toyota врезалась в скорую вместо того, чтобы пропустить ее (ФОТО)
24.03.2019  11:32   

На Салтовке Toyota врезалась в скорую вместо того, чтобы пропустить ее (ФОТО)

Авария произошла 23 марта около 19:30 на ул. Салтовское шоссе, 89.


// Патрульная полиция

Как выяснили патрульные, водитель автомобиля Toyota не предоставил преимущества в движении автомобилю БСМП Peugeot с включенными специальными звуковыми сигналами и маячками, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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