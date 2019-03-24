На Салтовке Toyota врезалась в скорую вместо того, чтобы пропустить ее (ФОТО)

Авария произошла 23 марта около 19:30 на ул. Салтовское шоссе, 89.
Как выяснили патрульные, водитель автомобиля Toyota не предоставил преимущества в движении автомобилю БСМП Peugeot с включенными специальными звуковыми сигналами и маячками, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Повышенная активность дня зовет к новым подвигам. Только не забывайте делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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