Труп женщины обнаружили в доме, где произошла ссора

На Харьковщине мужчина убил подругу по рюмке.
23 марта житель села Староверовка Купянского района позвонил в полиции с сообшением, что в соседнем доме происходит драка.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело женщины без признаков жизни.
Работники полиции установили, что в тот вечер 55-летние мужчина и женщина употребляли алкоголь, во время чего между ними возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и вонзил его в шею собутыльницы. Из-за большой кровопотери женщина скончалась на месте.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.
Повышенная активность дня зовет к новым подвигам. Только не забывайте делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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