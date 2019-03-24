Главная Новости Криминал и происшествия Труп женщины обнаружили в доме, где произошла ссора
24.03.2019  13:22   

Труп женщины обнаружили в доме, где произошла ссора

На Харьковщине мужчина убил подругу по рюмке.


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23 марта житель села Староверовка Купянского района позвонил в полиции с сообшением, что в соседнем доме происходит драка.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Работники полиции установили, что в тот вечер 55-летние мужчина и женщина употребляли алкоголь, во время чего между ними возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и вонзил его в шею собутыльницы. Из-за большой кровопотери женщина скончалась на месте.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  труп, полиция, харьков
 
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