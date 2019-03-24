Под Харьковом ищут убийцу собаки (ФОТО)

Хозяин обвиняет соседа в убийстве домашнего любимца.
Неизвестный застрелил собаку в селе Прогресс Балаклейский район.
Об этом в полицию сообщил 17 марта 51-летний житель поселка Донец. По мнению мужчины, его домашнего любимца застрелил сосед.
Во время досудебного расследования полицейские установили, что в тот день заявитель вместе с родственниками приехал на дачу в селе Прогресс. С собой он взял собаку породы русский спаниель. Семья находилась на огороде, собака бегала неподалеку. Вдруг семья услышала выстрел и визг животного, после чего обнаружила ее тело без признаков жизни. Потерпевшая сторона также отметила, что видела, как в этот момент сосед закрыл калитку и исчез в себя во дворе.
Полицейские опросили мужчину, которого заявитель подозревает в убийстве собаки, однако он свою вину отрицает.
В настоящее время работники Балаклейского отдела полиции выясняют все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.
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