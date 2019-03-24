24.03.2019 16:51

На вокзале у прохожего выхватили телефон и деньги

Грабителями оказались двое несовершеннолетних и ранее судимый мужчина.



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23 марта в Холодногорский отдела полиции обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что на Южном вокзале злоумышленники выхватили у него из рук мобильный телефон и 5000 гривен.



Сотрудники полиции на станции «Харьков-Пассажирский» по предоставленным приметам обнаружили и задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 23-летний ранее судимый, безработный житель Богодухова и 16-летние девушка и парень из Дергачевского района.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.



В настоящее время злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Следствие продолжается.