В Россию пытались вывезти младенца с поддельным свидетельством о рождении

В пункте контроля «Харьков-пассажирский» пограничники обнаружили гражданку Украины, которая пыталась вывезти в Россию младенца без надлежащих документов.
Во время оформления пассажиров поезда «Харьков-Москва» пограничный наряд обратил внимание на 42-летнюю женщину, следовавшую в Россию вместе с 8-месячной девочкой на руках.
При проверке документов правоохранители установили, что свидетельство о рождении ребенка является поддельным.
Действительно ли женщина является матерью младенца, будут устанавливать сотрудники Национальной полиции, которые прибыли в пункт контроля по сообщению пограничников.
Кроме того, по факту обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов» пограничники направили сообщение в компетентные правоохранительные органы.
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