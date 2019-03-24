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24.03.2019  17:26   

У секретаря избиркома пропала печать

Полицейские устанавливают обстоятельства кражи из избирательного участка в Харьковской области.


UA-Reporter.com

Сообщение о происшествии поступило в Первомайский отдел полиции 22 марта. Секретарь избирательного участка в селе Раздолье заявила, что председатель участка потеряла печать.

На место выезжала следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции и опросила участников и свидетелей происшествия. Председатель избирательного участка объяснила, что раз она пользовалась печатью 20 марта. 22 марта она взяла ее у секретаря для того, чтобы составить соответствующие документы по охране общественного порядка во время выборов. Уже прибыв в Первомайский отдел полиции женщина обнаружила отсутствие печати в своей сумке. При каких обстоятельствах она исчезла, председатель объяснить не может.

Следователем Первомайского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ч. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.

Досудебное расследование продолжается.

Справка. С начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 129 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах Президента Украины», открыто 13 уголовных производств, составлено 2 административных протокола. За 88 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено. По другим материалами продолжаются проверки фактов, изложенных в заявлениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  печать, избирком, полиция, харьков
 
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