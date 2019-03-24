24.03.2019 17:41

94-летнюю пенсионерку нашли убитой в собственном доме

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства убийства пожилой женщины.



// Нацполиция

23 марта в Дергачевский отдел полиции поступила информация об убийстве в селе Цуповка.

68-летняя харьковчанка, дочь 94-летней погибшей, рассказала, что она приехала к своей матери и обнаружила ее тело с телесными повреждениями в области головы на полу в комнате дома.

Женщина добавила, что в последний раз созванивалась с матерью 22 марта около 12:00.



В результате осмотра места происшествия полицейские установили, что обстановка в комнатах нарушена, в зале и спальне включен свет.



Следственным отделом Дергачевского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.