94-летнюю пенсионерку нашли убитой в собственном доме

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства убийства пожилой женщины.
23 марта в Дергачевский отдел полиции поступила информация об убийстве в селе Цуповка.
68-летняя харьковчанка, дочь 94-летней погибшей, рассказала, что она приехала к своей матери и обнаружила ее тело с телесными повреждениями в области головы на полу в комнате дома.
Женщина добавила, что в последний раз созванивалась с матерью 22 марта около 12:00.
В результате осмотра места происшествия полицейские установили, что обстановка в комнатах нарушена, в зале и спальне включен свет.
Следственным отделом Дергачевского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
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