Главная Новости Криминал и происшествия 94-летнюю пенсионерку нашли убитой в собственном доме
24.03.2019  17:41   

94-летнюю пенсионерку нашли убитой в собственном доме

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства убийства пожилой женщины.


// Нацполиция

23 марта в Дергачевский отдел полиции поступила информация об убийстве в селе Цуповка.

68-летняя харьковчанка, дочь 94-летней погибшей, рассказала, что она приехала к своей матери и обнаружила ее тело с телесными повреждениями в области головы на полу в комнате дома.

Женщина добавила, что в последний раз созванивалась с матерью 22 марта около 12:00.

В результате осмотра места происшествия полицейские установили, что обстановка в комнатах нарушена, в зале и спальне включен свет.

Следственным отделом Дергачевского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.03 Криминал и происшествия С пьяных глаз пасынок искромсал ножом отчима 22.03 Криминал и происшествия Кровавый рассвет: мужчина ударил старушку ножом в шею из-за 500 гривен 21.03 Криминал и происшествия Убить отца: сын, дважды пытавшийся зарезать родителя, предстанет перед судом
 
 

Видео

Подкуп избирателей и фальсификация: в ЦИК рассказали об угрозах на выборах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 