Главная Новости Криминал и происшествия На салтовской остановке мужчину ударили ножом: то ли ссора, то ли кража (ВИДЕО)
25.03.2019  08:16   

На салтовской остановке мужчину ударили ножом: то ли ссора, то ли кража (ВИДЕО)

Пострадавший с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости был доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.


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23 марта около 21:30 в полицию сообщили, что на остановке общественного транспорта по улице Натальи Ужвий неизвестный нанес телесные повреждения 37-летнему харьковчанину.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 40-летний ранее судимый житель района. Правонарушитель пояснил, что во время ссоры с ранее незнакомым ему человеком он достал нож и нанес потерпевшему два удара в область живота.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Ране в сети появилось видео инцидента. По словам свидетелей, мужчину ранил уличный вор, который пытался украсть телефон у жены пострадавшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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