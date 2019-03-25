25.03.2019 08:16

На салтовской остановке мужчину ударили ножом: то ли ссора, то ли кража (ВИДЕО)

Пострадавший с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости был доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.



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23 марта около 21:30 в полицию сообщили, что на остановке общественного транспорта по улице Натальи Ужвий неизвестный нанес телесные повреждения 37-летнему харьковчанину.



Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 40-летний ранее судимый житель района. Правонарушитель пояснил, что во время ссоры с ранее незнакомым ему человеком он достал нож и нанес потерпевшему два удара в область живота.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Следственные действия продолжаются.



Ране в сети появилось видео инцидента. По словам свидетелей, мужчину ранил уличный вор, который пытался украсть телефон у жены пострадавшего.