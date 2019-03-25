На салтовской остановке мужчину ударили ножом: то ли ссора, то ли кража (ВИДЕО)

Пострадавший с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости был доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.
23 марта около 21:30 в полицию сообщили, что на остановке общественного транспорта по улице Натальи Ужвий неизвестный нанес телесные повреждения 37-летнему харьковчанину.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 40-летний ранее судимый житель района. Правонарушитель пояснил, что во время ссоры с ранее незнакомым ему человеком он достал нож и нанес потерпевшему два удара в область живота.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.
Ране в сети появилось видео инцидента. По словам свидетелей, мужчину ранил уличный вор, который пытался украсть телефон у жены пострадавшего.
Повышенная активность дня зовет к новым подвигам. Только не забывайте делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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