25.03.2019 09:23

Разбойника, напавшего на молодую девушку возле банкомата, приговорили к 4 годам за решеткой

Приговором Киевского районного суда г. Харькова 23-летнего мужчину признали виновным в разбое (ч. 1 ст. 187 УК Украины).



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В октябре прошлого года осужденный напал на 22-летнюю девушку, которая снимала средства в банкомате.

Разбойник среди бела дня набросился на жертву с ножом, пытаясь отобрать наличные. Однако потерпевшая сумела оттолкнуть нападавшего и удержать сумку с деньгами.



Нападающего задержали через незначительное время недалеко от места совершения преступления. В суде мужчина свою вину отрицал и настаивал на том, что таким странным способом хотел познакомиться с девушкой.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 2 Александр Фильчаков, злоумышленнику присудили 4 года лишения свободы.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.