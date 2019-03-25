Главная Новости Криминал и происшествия Разбойника, напавшего на молодую девушку возле банкомата, приговорили к 4 годам за решеткой
25.03.2019  09:23   

Разбойника, напавшего на молодую девушку возле банкомата, приговорили к 4 годам за решеткой

Приговором Киевского районного суда г. Харькова 23-летнего мужчину признали виновным в разбое (ч. 1 ст. 187 УК Украины).


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В октябре прошлого года осужденный напал на 22-летнюю девушку, которая снимала средства в банкомате.

Разбойник среди бела дня набросился на жертву с ножом, пытаясь отобрать наличные. Однако потерпевшая сумела оттолкнуть нападавшего и удержать сумку с деньгами.
 
Нападающего задержали через незначительное время недалеко от места совершения преступления. В суде мужчина свою вину отрицал и настаивал на том, что таким странным способом хотел познакомиться с девушкой.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 2 Александр Фильчаков, злоумышленнику присудили 4 года лишения свободы.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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