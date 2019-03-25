Разбойника, напавшего на молодую девушку возле банкомата, приговорили к 4 годам за решеткой

Приговором Киевского районного суда г. Харькова 23-летнего мужчину признали виновным в разбое (ч. 1 ст. 187 УК Украины).
В октябре прошлого года осужденный напал на 22-летнюю девушку, которая снимала средства в банкомате.
Разбойник среди бела дня набросился на жертву с ножом, пытаясь отобрать наличные. Однако потерпевшая сумела оттолкнуть нападавшего и удержать сумку с деньгами.
Нападающего задержали через незначительное время недалеко от места совершения преступления. В суде мужчина свою вину отрицал и настаивал на том, что таким странным способом хотел познакомиться с девушкой.
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 2 Александр Фильчаков, злоумышленнику присудили 4 года лишения свободы.
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Повышенная активность дня зовет к новым подвигам. Только не забывайте делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.
Погода испортилась: циклон с атмосферными фронтами принес дожди, мокрый снег и похолодание.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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