25.03.2019 10:29

Спасатели подсчитали потери за неделю

С 18 по 25 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 281 раз выезжали по сигналу «Тревога».



// ГСЧС

128 выездов были на ликвидацию пожаров и возгораний, 70 из которых произошли в природных экосистемах, 41 выезд для помощи населению, на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны - 27 на дежурство - 7 выездов, 78 - другие выезды.



На пожаре погиб 1 человек, еще 1 получил травмы. Из опасных зон на пожарах пожарные спасатели эвакуировали 30 человек.



Провалившись под лед на водоеме Харьковщины, погиб 1 человек. Всего за неделю провалились под лед рыбаки в Купянском, Дергачевском и Балаклейском районе.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 27 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 4939 боеприпасов, среди которых: 2 авиабомбы, 96 артснарядов, 38 минометных мин, 3 гранаты и 4800 патронов.