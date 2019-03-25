Харьковские таможенники не допустили незаконный ввоз старинного фолианта (ФОТО)

Накануне в пункте пропуска «Пески» таможенного поста «Купянск» харьковскими таможенниками было обнаружено старинную книгу, которую гражданин пытался незаконно ввезти из РФ.
Во время таможенного контроля гражданин Украины, который двигался в качестве пассажира авто по «зеленому коридору», заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.
Но, в ходе осмотра его сумки с личными вещами были обнаружены книгу российского деятеля искусства Петра Гнедича «История искусств» 1885 издательства с признаками старины.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.
Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения книги к историческим и культурным ценностям.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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