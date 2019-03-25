Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские таможенники не допустили незаконный ввоз старинного фолианта (ФОТО)
25.03.2019  11:20   

Харьковские таможенники не допустили незаконный ввоз старинного фолианта (ФОТО)

Накануне в пункте пропуска «Пески» таможенного поста «Купянск» харьковскими таможенниками было обнаружено старинную книгу, которую гражданин пытался незаконно ввезти из РФ.


://kh.sfs.gov.ua

Во время таможенного контроля гражданин Украины, который двигался в качестве пассажира авто по «зеленому коридору», заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Но, в ходе осмотра его сумки с личными вещами были обнаружены книгу российского деятеля искусства Петра Гнедича «История искусств» 1885 издательства с признаками старины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.

Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения книги к историческим и культурным ценностям.

Источник:   Главное управление ГФС в Харьковской области
 Тэги:  таможня, харьков, ввоз, старинная книга
 
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