Тройное ДТП заблокировало перекресток в центре Харькова (ФОТО)

Авария произошла 25 марта около 8:30 на перекрестке на улиц Мироносицкая и Каразина.
Как выяснили патрульные, водитель автомобиля "Toyota" при выезде на перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю "Mercedes" и автомобиля "Skoda", которые двигались по главной дороге, и совершил с ними столкновения.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Toyota" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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