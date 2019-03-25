Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП заблокировало перекресток в центре Харькова (ФОТО)
25.03.2019  11:47   

Тройное ДТП заблокировало перекресток в центре Харькова (ФОТО)

Авария произошла 25 марта около 8:30 на перекрестке на улиц Мироносицкая и Каразина.


// Telegram

Как выяснили патрульные,  водитель автомобиля "Toyota" при выезде на перекресток не предоставил преимущества в движении автомобилю "Mercedes" и автомобиля "Skoda", которые двигались по главной дороге, и совершил с ними столкновения.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Toyota" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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