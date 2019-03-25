25.03.2019 11:53

ДТП возле Южного вокзала: Mercedes бросился под трамвай (ВИДЕО)

25 марта около 9:40 на ул. Евгения Котляра, 8/10 произошло ДТП без пострадавших.



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Водитель автомобиля Mercedes при перестроении не предоставил преимущества в движении трамвая, который двигался в попутном направлении и совершил с ним столкновение, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Mercedes" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.