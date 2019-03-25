ДТП возле Южного вокзала: Mercedes бросился под трамвай (ВИДЕО)

25 марта около 9:40 на ул. Евгения Котляра, 8/10 произошло ДТП без пострадавших.
Водитель автомобиля Mercedes при перестроении не предоставил преимущества в движении трамвая, который двигался в попутном направлении и совершил с ним столкновение, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Mercedes" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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