25.03.2019 13:20

Браконьеры не дают щуке нереститься в водоемах вокруг Харькова (ФОТО)

В течение одного дня харьковские рыбо-патрули разоблачили 7 нарушений и изъяли 81 кг рыбы



Фото ://khr.darg.gov.ua

Процесс нереста щуки начинается в конце марта или начале апреля, в зависимости от погодных условий. Когда температура воды поднимается до отметки +7ºС, то начинается самый активный период нереста щуки. Первыми нерестятся особи достигшие периода половой зрелости, после этого начинают метать икру более крупные особи и в заключение приходят на нерест самые крупные экземпляры

За день 21 марта 2019 во время проведения рейдов на водоемах Харьковский рибоохранный патруль зафиксировал семь правонарушений.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 4 590 грн.

Так, на оз. Лиман Змиевского района задержали двух нарушителей, которые проводили подводную охоту и превысили суточную норму вылова. Мужчинам удалось поймать 28 кг рыбы (белый амур - 4 экз., Сазан - 7 экз. И щука - 2 экз.). Нанесенный ущерб составил 3230 грн.

На р. Оскол разоблачены два браконьера, осуществляющих вылов водных биоресурсов с помощью трех сеток поймали около 5 кг рыбы. Рыбным запасам причинен ущерб на сумму 1360 грн.

Во всех случаях на виновных лиц составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Запрещенные орудия лова изъяты.

Во время проведения рейда на рынках городов Купянск и Боровая рыбоохранные патрульные разоблачили трех «рыбаков», которые проводили реализацию 48 кг рыбы. А именно: карп - 5 кг, щука - 27 кг, толстолобик - 6 кг и карась - 10 кг. По требованию рибоохранцы предъявить документы о законности происхождения рыбы лица не предоставили. На нарушителей составлены протоколы по ч.1 ст. 88-1 КУоАП.