25.03.2019 13:14

Полиция начала работать в усиленном режиме

Руководители структурных и территориальных подразделений будут нести персональную ответственность за ненадлежащее реагирование на любые нарушения во время выборов.



hk.npu.gov.ua

Об этом заявил Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Подчеркиваю для руководителей полиции на местах: полная ответственность за обеспечение безопасности во время волеизъявления граждан возлагается именно на нас с вами. Только полиция несет ответственность за безопасное процесс. Ваша реакция на каждое нарушение должно быть мгновенной соответствии с действующим законодательством », - акцентировал глава Нацполиции.

Заместитель Председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что еще накануне выборов внимание полицейских должно быть акцентировано на двух этапах. Стираешь касается перевозки бюллетеней из окружных в участковые избирательные комиссии, а второй - с прекращением правонарушений, которые могут быть совершены в так называемый «день тишины».

«Уже сейчас организуйте действенную взаимодействие с главами окружными и участковыми избирательными комиссиями, уточните время перевозки бюллетеней. Мы должны полностью исключить случаи любых шероховатостей и пресекать правонарушения, связанные с избирательным процессом », - обратился заместитель Председателя Нацполиции к полицейским.

Всего с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Составлен 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений. Только за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 57 сообщений. По четырем фактам полицейские открыли уголовные производства.

Напомним, заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии.