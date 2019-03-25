25.03.2019 14:11

Полиция: Воры в законе приедут на выборы Президента

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время проведения видеоселекторного совещания.



hk.npu.gov.ua

Он отметил, что такие «визиты» имеют целью дестабилизировать ситуацию в государстве во время проведения избирательного процесса.

По словам первого заместителя Председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, на территории с 1 марта по 31 мая этого года проходят целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под условным названием «Мигрант». С 16 марта проходит практический этап мероприятий.

«С начала практического этапа операции« Мигрант »иностранцами совершено 93 уголовных правонарушениях. Граждане другой страны совершили 13 краж. Также полицейские установили 43 факта подделки документов, еще шесть фактов касались сферы незаконного оборота наркотиков и пять - незаконного оборота оружия », - отметил Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что 72 иностранцам сообщено о подозрении. В суд направлено 34 уголовных производства.

Кроме того, полицейскими выявлено более 1600 нарушений административного законодательства с участием иностранцев, в частности - 39 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

«Сейчас в разрезе проведения предвыборного процесса, мы получаем информацию о намерениях прибытия на территорию страны« воров в законе ». Их «визиты» имеют целью дестабилизировать ситуацию во время выборов. Поэтому подчеркиваю оперативном реагировании и взаимодействия с различными ведомствами системы МВД, в частности, с пограничниками и Государственной миграционной службой », - отметил Вячеслав Аброськин.