Утром в Харькове горел храм

Около половины седьмого утра 25 марта произошел пожар в Свято-Троицком храме.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, пожар произошел в Свято-Троицком храме в пер. Троицком, 3.
На момент возгорания людей в храме не было.
Площадь пожара составила 15 кв. м. Во время пожара наблюдалось сильное задымление.
Пожар был локализован в 6:51, ликвидирован - в 7:30.
Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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