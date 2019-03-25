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25.03.2019  14:31   

Утром в Харькове горел храм

Около половины седьмого утра 25 марта произошел пожар в Свято-Троицком храме.


// kharkov.media

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, пожар произошел в Свято-Троицком храме в пер. Троицком, 3.

На момент возгорания людей в храме не было.

Площадь пожара составила 15 кв. м. Во время пожара наблюдалось сильное задымление.

Пожар был локализован в 6:51, ликвидирован - в 7:30.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Тэги:  пожар, харьков
 
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