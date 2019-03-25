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25.03.2019  15:01   

Наркодельца приговорили к реальному сроку

Благодаря принципиальной позиции прокурора Харьковский апелляционный суд оставил в силе реальный срок наказания для наркоторговца.


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Осужденный «промышлял» торговлей каннабисом. Так, летом 2014 года следствием задокументированы 3 эпизода сбыта наркотиков. За каждую партию «травки» мужчина получал около 200 грн.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасного наркотического средства), 32-летнего мужчину приговорили к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Решение суда вступило в силу с момента его провозглашения.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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