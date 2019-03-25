Наркодельца приговорили к реальному сроку

Благодаря принципиальной позиции прокурора Харьковский апелляционный суд оставил в силе реальный срок наказания для наркоторговца.
Осужденный «промышлял» торговлей каннабисом. Так, летом 2014 года следствием задокументированы 3 эпизода сбыта наркотиков. За каждую партию «травки» мужчина получал около 200 грн.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасного наркотического средства), 32-летнего мужчину приговорили к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы.
Решение суда вступило в силу с момента его провозглашения.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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