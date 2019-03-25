25.03.2019 15:56

Иностранец из-за женщины жестоко убил харьковчанина в Одессе (ВИДЕО)

Злоумышленник во время ссоры забил потерпевшего до смерти и, чтобы скрыть следы преступления, спрятал его тело под многоэтажкой.



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Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, что тело мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено 20 марта возле дома по ул. 7-я Пересыпская в Одессе .

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Хаджибеевского отделения полиции установили личность погибшего, а также события, которые предшествовали преступления.

Выяснилось, что 42-летний потерпевший и его 35-летний товарищ на улице распивали алкогольные напитки. Из-за общей знакомой между мужчинами возник конфликт. Во время словесной перепалки злоумышленник нанес удар кулаком в голову харьковчанину, от которого тот потерял сознание.

Под жилым домом, куда подозреваемый перетащил пострадавшего, последний пришел в себя и выругался в сторону приятеля. Это настолько возмутило мужчину, он начал бить свою жертву ногами по голове, а затем разбил бутылку и перерезал горло.

Через несколько суток после совершения преступления полицейские задержали злоумышленника. Мужчина признался в содеянном, хотя объяснить причины такой жестокости не смог.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается.