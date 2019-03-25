На огороде нашли снаряд (ФОТО)

Пиротехники обезвредили в Дергачевском районе крупнокалиберный снаряд времен минувшей войны.
Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС ликвидировала артиллерийский снаряд диаметром 120 мм вмерем Второй мировой войны.
Его накануне обнаружили на территории частного сектора в селе Пересечное Дергачевского района. Хозяйка отрыла опасную находку, когда возилась в огороде возле своего дома.
Боеприпас уничтожен на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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