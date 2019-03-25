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25.03.2019  16:34   

На огороде нашли снаряд (ФОТО)

Пиротехники обезвредили в Дергачевском районе крупнокалиберный снаряд времен минувшей войны.


// ГСЧС

Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС ликвидировала артиллерийский снаряд диаметром 120 мм вмерем Второй мировой войны.

Его накануне обнаружили на территории частного сектора в селе Пересечное Дергачевского района. Хозяйка отрыла опасную находку, когда возилась в огороде возле своего дома.

Боеприпас уничтожен на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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