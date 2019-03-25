На огороде нашли снаряд (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 25 марта День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 марта С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.