Главная Новости Криминал и происшествия Копы занялись странными квартирами на ХТЗ (ВИДЕО)
25.03.2019  17:19   

Копы занялись странными квартирами на ХТЗ (ВИДЕО)

Полиция открыла уголовное производство по сообщению о регистрации неизвестных лиц в квартире в Харькове.


//www.facebook.com
Информация о том, что в квартире по улице Луи Пастера и Шариковой зарегистрировано много людей, поступила в полицию 22 марта.
 
Как отметил временно исполняющий обязанности начальника следственного отдела Индустриального отдела полиции Александр Дударев, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкцией статьи предусмотрено до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
 
Проводятся первоочередные следственные действия. Напомним, что в Харькове были обнаружены квартиры, в каждой  из которых были зарегистрированы около 200 избирателей на ул.  Луи Пастера, д. 320, кв.  90 зарегистрировано 217 избирателей, а по адресу ул.  Шарикова, д.  52, квартира 35 зарегистрировано 181 избиратель, это участок номер 631579.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, выборы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.03 Криминал и происшествия Вернуть квартиру: жильем после смерти хозяйки завладели мошенники 21.03 Криминал и происшествия Телефонный мошенник снял все деньги с кредитки пенсионера 20.03 Криминал и происшествия Предприятию-должнику грозит выплата почти 200 тысяч гривен
 
 

Видео

Подкуп избирателей и фальсификация: в ЦИК рассказали об угрозах на выборах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 