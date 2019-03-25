Копы занялись странными квартирами на ХТЗ (ВИДЕО)

Полиция открыла уголовное производство по сообщению о регистрации неизвестных лиц в квартире в Харькове.
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Информация о том, что в квартире по улице Луи Пастера и Шариковой зарегистрировано много людей, поступила в полицию 22 марта.
Как отметил временно исполняющий обязанности начальника следственного отдела Индустриального отдела полиции Александр Дударев, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Санкцией статьи предусмотрено до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Проводятся первоочередные следственные действия. Напомним, что в Харькове были обнаружены квартиры, в каждой из которых были зарегистрированы около 200 избирателей на ул. Луи Пастера, д. 320, кв. 90 зарегистрировано 217 избирателей, а по адресу ул. Шарикова, д. 52, квартира 35 зарегистрировано 181 избиратель, это участок номер 631579.