25.03.2019 17:19

Копы занялись странными квартирами на ХТЗ (ВИДЕО)

Полиция открыла уголовное производство по сообщению о регистрации неизвестных лиц в квартире в Харькове.



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Информация о том, что в квартире по улице Луи Пастера и Шариковой зарегистрировано много людей, поступила в полицию 22 марта.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника следственного отдела Индустриального отдела полиции Александр Дударев, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.