Спасатели предотвратили трагедию на Новых Домах (ФОТО)

Слободской район: усилиями ГСЧС спасли пожилого мужчину на пожаре в пятиэтажке.
25 марта в 12:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 185.
К месту происшествия немедленно прибыло 3 отделения 11-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и автолестнице.
На момент прибытия спасателей стало известно, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже дома. Открыв входную дверь, пожарные вошли в задымленного коридора, где нашли почти без сознания 67-летнего мужчины.
Его немедленно вынесли из опасной зоны и передали врачам скорой.
Сейчас спасенный находится во 2-й городской больницы. Площадь пожара составила около 5 кв.м. В одной из жилых комнат горели мебель и домашние вещи.
В 12:22 пожар был локализован, а уже в 13:20 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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