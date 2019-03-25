25.03.2019 17:21

Спасатели предотвратили трагедию на Новых Домах (ФОТО)

Слободской район: усилиями ГСЧС спасли пожилого мужчину на пожаре в пятиэтажке.



://kharkiv.dsns.gov.ua

25 марта в 12:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 185.

К месту происшествия немедленно прибыло 3 отделения 11-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и автолестнице.

На момент прибытия спасателей стало известно, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже дома. Открыв входную дверь, пожарные вошли в задымленного коридора, где нашли почти без сознания 67-летнего мужчины.

Его немедленно вынесли из опасной зоны и передали врачам скорой.

Сейчас спасенный находится во 2-й городской больницы. Площадь пожара составила около 5 кв.м. В одной из жилых комнат горели мебель и домашние вещи.

В 12:22 пожар был локализован, а уже в 13:20 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.