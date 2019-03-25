В сожженном сухостое нашли погибшего человека (ФОТО)

Трагедия произошла в элитном пригороде Харькова. Погибший, несмотря на гипертонию, самостоятельно пытался тушить пожар.
25 марта в 14:32 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Высокий Харьковского района на ул. Пшеничко, где на обширной территории горела сухая трава.
К месту вызова немедленно отправился пожарно-спасательное подразделение ГСЧС. Прибыв по адресу, спасатели выяснили, что площадь горящей травы составляла 200 кв.м.
Огонь вплотную подобрался к домам и надворным постройкам местных жителей. На одну из таких застроек (уже давно покинутую) огонь перекинулся и началось возгорание на площади 15 кв.м. Поэтому спасатели немедленно приступили к тушению пожара.
Вскоре на месте выжженной травы они обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшим оказался мужчина, 1949 года рождения.
Как было выяснено в ходе проверки по факту пожара, он возился по хозяйству и вдруг заметил пожар.
Больной гипертонией, он все равно решил самостоятельно потушить. Но во время этого процесса ему стало плохо и он упал в огонь. Спасатели локализовали пожар в 15:05. Полностью ликвидировали ее в 16:10.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью будет идти дождь. Днем – небольшой дождь.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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