25.03.2019 17:49

Незаконный бизнес пошел ко дну, чуть не потянув за собой организатора

Мужчина приобрел почти 400 килограммов сыра и пытался перевезти груз во временно оккупированную Горловку.



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Октябрьский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который пытался поставлять продукты на временно оккупированные территории.

По данным следствия, в январе 2018 года харьковчанин посетил неподконтрольную Украине Горловку, где договорился с неизвестным лицом о поставках молочной продукции для обеспечения "деятельности" так называемой "ДНР" и получения прибыли.

Реализуя этот замысел, подсудимый приобрел почти 400 килограммов сыра и арендовал микроавтобус Volkswagen Crafter. Однако доставить продукты на территорию "республики" ему не удалось, так как машина была задержана на трассе сотрудниками СБУ.

Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину. За правонарушение, предусмотренное статьями 15, 110-2 УК Украины ("попытка финансирования деятельности, направленной на свержение конституционного строя") жителя Харькова приговорили к пяти годам лишения свободы. Однако реальное наказание ему заменили на трехлетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.