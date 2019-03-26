26.03.2019 12:46

Гости-военнослужащие забили насмерть хозяина жилья

Парни считали, что их телефоны украла любовница убитого.



/lb.ua

Чугуевский городской суд Харьковской области вынес приговор двум военнослужащим, которые забили насмерть мужчину.

Два бойца проходят службу в звукометрической разведке артиллерийского подразделения 54-й отдельной механизированной бригады. 1 июля 2017 года сержант и младший сержант находились в гостях у знакомого. Между военнослужащими и хозяином произошел конфликт из-за пропавших телефонов. Оба фигуранта были уверены, что их украла сожительница мужчины, поэтому они жестоко избили владельца жилья. От полученных травм мужчина скончался.

Во время разбирательства бойцы 1988 и 1989 годов рождения признали свою вину. По словам обвиняемых, они избили жертву, но на момент их ухода потерпевший был еще жив. Потерпевшая, в свою очередь, попросила суд строго не наказывать военнослужащих, так как они защищают Украину и компенсировали ей моральный ущерб.

За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, суд приговорил обоих сержантов к двум годам лишения свободы. Однако данный вид наказания мужчинам заменили на двухлетнюю службу в дисциплинарном батальоне. Кроме того, им засчитали срок пребывания под стражей с июля 2017 до февраля 2019 года. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.